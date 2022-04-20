У Росії засекретять дані про родини загиблих в Україні військових

Міністерство оборони Росії вирішило засекретити дані про родичів військових, які загинули в Україні. Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на проєкт закону. Ця інформація буде переведена до розділу державної таємниці.

Дані про військовослужбовців, які загинули у воєнний час та під час проведення так званих «спецоперацій», становлять державну таємницю ще з 2015 року. Проте пільги членам родин загиблих досі оформлюють цивільні чиновники. Міністерство оборони просить уряд передати ці повноваження військкоматам.

У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що засекретити дані необхідно «з метою обмеження кола осіб, які мають доступ до відомостей про членів сімей військовослужбовців Збройних сил РФ, які загинули (померли) при виконанні завдань під час спеціальної військової операції на територіях України, ДНР та ЛНР».

Наразі імена загиблих в Україні російських військових розкривають регіональні чиновники та самі родичі чи друзі загиблих. Міноборони не оприлюднює списки. Востаннє у відомстві звітували про втрати 25 березня, повідомивши про загибель 1351 військовослужбовця. Натомість за підрахунками українського Генштабу, число загиблих в Україні російських військових перевищило 20 тисяч.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News заявив, що російська армія зазнала «значних втрат» в Україні, але точних цифр не навів.

Упродовж останніх днів, координуючись у соцмережах, родичі шукають членів екіпажу крейсера «Москва», який затонув 14 квітня. Офіційних даних російського оборонного відомства про загиблих чи зниклих моряків досі немає.

У травні 2015 року Володимир Путін засекретив дані про втрати армії у мирний час. У Кремлі тоді відкидали припущення, що є звʼязок між цим указом та конфліктом в Україні.

Правозахисники та журналісти намагалися оскаржити указ у Верховному суді Росії. Вони доводили, що документ порушує право громадян на вільний пошук та поширення інформації.