ЗСУ за добу збили 9 повітряних цілей РФ, зокрема літак і вертоліт – командування

Українські підрозділи протиповітряної оборони за добу 19 квітня уразили дев’ять повітряних цілей російських військ, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

За повідомленням, йдеться про один літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), один вертоліт (Ка-52), п’ять БпЛА (ОТР «Орлан-10»), одну крилату ракету, один БпЛА (S-100).

При цьому ЗСУ використовували «усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі, іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження».

Як повідомили 19 квітня в Генштабі ЗСУ, російські війська у війні проти України втратили 20 800 військових, понад 800 танків, 169 літаків, 150 гелікоптерів і 158 БпЛА.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».