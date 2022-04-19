На сході України упродовж дня знищено літак, вертоліт, крилату ракету та 12 танків військ РФ – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили про технічні втрати військ РФ на сході України упродовж дня.

«Українські захисники знищили 12 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бійці Об’єднаних сил упродовж дня відбили 10 атак військ РФ.

Російська сторона про втрати військової техніки не повідомляє.

Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися, заявив у відеозверненні в ніч на 19 квітня президент України Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 19 квітня заявив в інтервʼю телеканалу India Today, що Росія розпочинає наступну фазу так званої «спеціальної операції» (російський політичний евфемізм, щоб не називати війною те, що відбувається в Україні – ред.). Лавров стверджує, що «спецоперація» спрямована «на повне звільнення Донецької та Луганської республік» (ідеться про вихід російських окупаційних сил на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – ред.).

Наприкінці лютого, в перші дні масштабного вторгнення, Москва вказувала, що метою її дій є «денацифікація» та «демілітаризація» України.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.