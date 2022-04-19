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Лавров оголосив про новий етап війни проти України

Плакат із зображенням президента Росії Володимира Путіна та керівника МЗС Росії Сергія Лаврова з підписом «Воєнні злочинці» на акції протесту проти російської збройної агресії щодо України. Нью-Йорк, США, 2 березня 2022 року

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив в інтервʼю телеканалу India Today, що Росія розпочинає наступну фазу так званої «спеціальної операції» (російський політичний евфемізм, щоб не називати війною те, що відбувається в Україні – ред.).

«Ця операція продовжиться. Наступна фаза цієї операції зараз розпочинається. Я впевнений, що це буде дуже важливий момент усієї спеціальної операції», — сказав міністр (цитата за «Інтерфаксом»). Лавров заявив, що «спецоперація» спрямована «на повне звільнення Донецької та Луганської республік» (ідеться про вихід російських окупаційних сил на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – ред.).

Лавров також заявив, що Росія не має наміру використовувати ядерну зброю. «Росія не розглядає можливості використання в Україні ядерної зброї, йдеться лише про звичайні озброєння», – сказав Лавров, слова якого наводить ТАСС.

Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися, заявив у відеозверненні в ніч на вівторок, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський. «Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротися, ми будемо захищатися», – сказав Зеленський.

Перед тим в ефірі спільного марафону українських телеканалів секретар РНБО Олексій Данілов теж констатував, що російські війська розпочали активну наступальну фазу на Донбасі та Слобожанщині.

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