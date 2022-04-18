Війська РФ розстріляли автомобіль із цивільними, які намагалися виїхати з Кремінної, 4 загиблих – ОВА

Російські військові 18 квітня розстріляли автомобіль із цивільними, які намагалися евакуюватися з Кремінної на Луганщині, внаслідок чого чотири людини загинули, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Зранку 18 квітня жителі Кремінної намагалися евакуюватися на власному транспорті. Росіяни відкрили вогонь по автомобілю з мирними мешканцями. Загинули четверо осіб. Одна важко поранена людина ще на місці подій. Медики не можуть до неї дістатися через нескінченні обстріли», – написав Гайдай у телеграмі.

Він нагадав, що наразі контроль над містом Кремінна втрачений, точаться вуличні бої.

Гайдай також повідомив, що з Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська і Гірського врятували 108 жителів.



«Безпекова ситуація змінюється щогодини. Там, де зранку ще було безпечно, зараз розриваються російські снаряди. Евакуацію проводимо дуже обережно і водночас швидко. Головне – уберегти людей від ворожих куль. 18 осіб виїхали із Сєвєродонецька, де допомогли зібрати людей із бомбосховищ. 14 щасливців вирвалися із Рубіжного. 23 – із Гірського. Із Попасної вдалося евакуювати чотирьох, із Лисичанська – 49. Ще є шанси врятуватися», – наголосив він.

Раніше в ефірі Радіо Свобода голова ОВА повідомив, що у Кремінській громаді залишились 3500-4000 людей, тривають вуличні бої, і евакуація неможлива.

Напередодні Гайдай прогнозував, що широкий наступ військ РФ на Луганщині може розпочатися протягом найближчого тижня.