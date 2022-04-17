Через обстріл центру Харкова 5 людей загинули – ОГП

Внаслідок обстрілу військами РФ двох центральних районів Харкова п’ятеро людей загинули і щонайменше 13 зазнали поранень, інформує Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 17 квітня 2022 року близько 13:25 російські військовослужбовці обстріляли центр Харкова – Київський та Шевченківський райони міста. Внаслідок обстрілу загинуло 5 людей. Щонаймеше 13 мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено низку житлових будинків, інститути та об’єкти інфраструктури міста», – йдеться в повідомленні.

В ОГП зазначають, що розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Водночас Харківська ОВА у Telegram зазначає, що поранених більше – 20. Повідомляється, що обстріли були із РСЗВ та артилерії.

«У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід. Збройні сили України продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв раніше сьогодні Генштаб ЗСУ, війська РФ продовжують частково блокувати Харків зі спробами ураження позицій ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.