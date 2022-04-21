Байден виступить із заявою щодо України й оголосить про новий пакет військової допомоги – ЗМІ

Президент США Джо Байден 21 квітня виступить із заявою щодо ситуації навколо України й оголосить про надання нового пакету військової допомоги Україні, повідомляють західні новинні агенції з посиланням на джерела в Білому домі.

Новий пакет, ймовірно, складатиме стільки ж, скільки й оголошена минулого тижня допомога у 800 мільйонів доларів, але деталі ще уточнюють. За даними агентства Reuters, Байден виступить із промовою близько 17:00 за київським часом.

Як очікують, у рамках нового пакету Україна має отримати значну кількість артилерійських установок і боєприпасів, призначених для відбиття наступу російської армії на сході України.

Раніше цього тижня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про готовність поставити Україні важку артилерію. Представник Пентагону повідомив про те, що американські інструктори вже навчають українських військовослужбовців поводженню зі 155-міліметровими гаубицями. Навчання відбувається за межами України.

20 квітня під час щорічної зустрічі у Білому домі з командуванням американських збройних сил президент США Джо Байден подякував військовим за «виключно хорошу» роботу з організації військової допомоги Україні.

Як пише Washington Post, російська дипломатична нота із попередженням про «непередбачувані наслідки» постачання озброєнь Україні, направлена Москвою Вашингтону кілька днів тому, лише утвердила Білий дім у рішучості продовжувати військові поставки, оскільки її сприйняли як підтвердження того, що українська армія ефективно використовує американську зброю.