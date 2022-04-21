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На Луганщині кількість окупованих територій складає 80% – голова ОВА

Авто проїжджає повз Лисичанський НПЗ після влучання ракети, Лисичанськ, Луганська область, 16 квітня 2022 року

80% території Луганщини зараз перебуває під контролем російських військ, повідомив увечері 20 квітня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Після того, як наші війська відійшли від Кремінної, кількість окупованих територій складає 80%. У Рубіжному та Попасній – без змін. Орки контролюють лише частини міст, вглиб прорватися не можуть», – написав Гайдай у телеграмі.

При цьому він додав, що бої тривають, і ситуація може змінитися «у будь-який момент».

«Обстріли посилилися. Люди не можуть вийти з бомбосховищ, настільки щільно гатять. На окупованих територіях росіяни мародерять, відчиняють квартири, забирають автівки», – заявив голова ОВА.

За його словами, якщо «Великоднє перемир’я» буде у неділю 24 квітня, то його використають «на максимум» як для евакуації, так і для завезення гуманітарних вантажів.

Гайдай додав, що в області «з комунікаціями – біда, ні – катастрофа», і в деяких населених пунктах «взагалі нічого не можна зробити».

Сєвєродонецьк: «Росія знищує цивільну інфраструктуру міста» – фотосвідчення
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Сєвєродонецьк: «Росія знищує цивільну інфраструктуру міста» – фотосвідчення

Армія Росії знищує цивільну інфраструктуру Сєвєродонецька. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України російським силам вдалося захопити більшу частину Луганської області.

Голова ОВА також повідомив, що на окупованих територіях загарбники продовжують «тероризувати» місцеве населення і встановлювати «свої порядки».

Раніше Сергій Гайдай заявляв про «жахливу ситуацію» із числом загиблих цивільних внаслідок бойових дій на Луганщині. Він неодноразово закликав людей евакуюватися через посилення наступу Росії.

За даними ОВА, у регіоні залишаються близько 70 тисяч людей, а 280 тисяч після початку російської масштабної військової агресії виїхали.

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