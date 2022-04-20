У деяких містах на Луганщині не зможуть відновити подачу світла, газу і води до кінця війни – ОВА

Постачання води, газу і світла не вдасться відновити до кінця війни в містах Попасна, Рубіжне і частині сіл громади Гірського Луганської області, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Світло, газ та водопостачання вже не відновити у підконтрольних Україні Попасній, Рубіжному, частині сіл Гірської громади – інфраструктуру там майже знищено. Не відремонтувати до завершення бойових дій», – написав він у телеграмі 20 квітня.

«Підрахувати інфраструктурні збитки в містах і селах, де стоїть техніка ворожої армії, зараз неможливо. Росіяни знищують підстанції і насосні станції, захоплюють населені пункти, а потім не можуть там нічого відремонтувати. «Русский мир» позбавляє місцевих жителів газу, води і світла – вони живуть ці півтора місяці, як більшість росіян все життя. Так, вчора ворог пошкодив високовольтну лінію напругою 300 кВ. Аварія досить серйозна – світло зникло у понад 200 населених пунктах, тимчасово окупованих», – додав він.

Водночас Гайдай зазначив, що в інших населених пунктах Луганської області аварійні бригади «поступово щось ремонтують».

«Працюють у Лисичанську, Сєвєродонецьку і Новодружеську, де вночі перебили газогін. Повертають світло в домівки інших міст і сіл. За добу кількість знеструмлень вони скоротили майже на чотири тисячі абонентів. Це означає, що саме стільки сімей знову з електроенергією», – написав голова ОВА.

Він додав, що без газопостачання залишаються 38 населених пунктів (109 173 абоненти) – 30 повністю і вісім частково, знеструмлені 34 населених пункти – 21 повністю та 13 частково. 104 343 споживачі перебувають без електроенергії.

«Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Без централізованої подачі води також населені пункти, постачальником яких є КП «Попаснянський районний водоканал», – написав голова ОВА.

Напередодні Сергій Гайдай заявляв про «жахливу ситуацію» із числом загиблих цивільних внаслідок бойових дій на Луганщині. Він неодноразово закликав людей евакуюватися через посилення наступу Росії.

За даними ОВА, у регіоні залишаються близько 70 тисяч людей, а 280 тисяч після початку російської масштабної військової агресії виїхали.