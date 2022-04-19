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«Жахлива ситуація». Гайдай про кількість загиблих цивільних на Луганщині

Вирва після російських обстрілів на Луганщині, 11 квітня 2022 року

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що порахувати кількість загиблих цивільних неможливо, але «ситуація жахлива».

За його словами, через масовані обстріли міст тіла не можуть забрати з вулиць, загиблих ховають просто у дворах житлових будинків.

«Порахувати кількість загиблого мирного населення не можна, тому що в нас просто жахливі ситуації, дуже важкі. В Попасній і Рубіжному, там де бої у місті, загиблих просто ховають у дворах сусіди та родичі. У Лисичанську тільки внаслідок одного обстрілу загинули 10 людей, їх просто розірвало на частини, і ми їх збирали 2 дні, тому що обстріли не зупинялись. Населені пункти біля міста Гірське вже майже 2 місяці перебувають під обстрілами, обстріли не припинялись ні на день, і там багато людей, які загинули і лежать просто на вулицях. Забрати та порахувати їх неможливо, на жаль», – розповів він.

При цьому, за даними Гайдая, на Луганщині залишаються близько 70 тисяч людей, а 280 тисяч після початку російської масштабної військової агресії виїхали.

З початку масштабного вторгнення російських військ в Україні загинули 2072 мирні жителі, у тому числі 169 дітей, станом на 18 квітня повідомляли в ООН. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв може бути вищою.

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