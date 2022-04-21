Генштаб ЗСУ: загарбники планують організувати примусову мобілізацію на Херсонщині

Російські військові планують організувати на окупованій Херсонщині примусову мобілізацію населення на війну з Україною, повідомив вранці Генеральний штаб Збройних сил України.

«Одночасно окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення», – йдеться в повідомленні.

«Так, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що «зелених коридорів» більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних сил України, російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки», – додали у Генштабі.

Тисячі українців на окупованих Росією територіях вже потрапили під примусову мобілізацію для війни проти України. Інші перебувають під постійним ризиком потрапити у так звані «війська ЛДНР». тепер це загрожує і чоловіками, які опинилися в окупації після 24 лютого: на Херсонщині, Запоріжжі, Харківщині та півночі Луганщини.