Тисячі українців на окупованих Росією територіях вже потрапили під примусову мобілізацію для війни проти України. Інші перебувають під постійним ризиком потрапити у так звані «війська ЛДНР». І дедалі ситуація погіршується, адже тепер це загрожує і чоловіками, які опинилися в окупації після 24 лютого: на Херсонщині, Запоріжжі, Харківщині та півночі Луганщини. Як не потрапити до окупаційного війська, та які варіанти дій, якщо мобілізації уникнути не вдалося?



«Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків» – це одне з повідомлень Генштабу ЗСУ за останні дні.

До цього про спроби мобілізувати українців заявляв президент Володимир Зеленський. Мова йшла про окуповані Росією території на півдні України.

Наразі частково окуповані території Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Жителі цих територій цілком можуть розглядатися в якості мобілізаційного ресурсу для окупантів. Тим більш, досвід такої роботи в них вже є.



«Ховатись, або тікати. Інших варіантів немає» – Сергій Гайдай



Примусова мобілізація від угруповань «ЛДНР» почалася з 19 лютого. Тобто ще до початку відкритого вторгнення російських військ до України. Скільки з того часу чоловіків потрапили в бойові підрозділи російських військ, інформації немає. Але мова йде про тисячі, а можливо й десятки тисяч людей, судячи з географії їх застосування (в полон потрапляли не тільки в Луганській та Донецькій областях, а й в Харківській, Сумській та Миколаївській), кількості полонених та вбитих. Вся ця інформація є у відкритих джерелах.

Ось що розповідає один з мобілізованих, який потрапив у полон: «Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего».

Мобілізація в ОРДЛО триває й зараз. Хоча 28 лютого ватажок окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін заявляв про її призупинення начебто через те, що зібрали необхідну кількість людей, але вже на початку березня спростував свої ж слова, заявивши, що мобілізація триває – треба сформувати резерви. А 19 березня там навіть підвищили мобілізаційний вік до 65 років. Схожа ситуація і в окупованій частині Луганської області. Там також примусова мобілізація триває. Людей хапають буквально на вулицях.

Ось один з прикладів, як це відбувається в окупованому Луганську:

Найкращий спосіб не потрапити під мобілізацію – втекти, або заховатися. Таке радить жителям окупованих територій, які не хочуть воювати проти України, керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Їх кидають як гарматне м’ясо прямо в жерло боїв

«Ми бачимо, що хапають чоловіків, кидають їх одразу на фронт, воювати проти України. Вони не підготовлені, взагалі не володіють зброєю, не вміють нею користуватись. Захисту як такого немає. Їх кидають як гарматне м’ясо прямо в жерло боїв, там просто пекло. Єдині можливості вберегтися: або виїжджати, навіть через Білорусь намагатися кудись виїжджати, або ховатись. Іншого варіанту немає» , – сказав Сергій Гайдай.

Ще одне відео, як в Луганську проводять мобілізацію:

Був випадок, коли хлопця забрали прямо з церкви – донеччанин про мобілізацію



Багато хто так і робить. Є приклади, коли чоловіки місяцями не виходять на вулицю. Або роблять це дуже обережно. Одну з таких історій розповів житель Донецька.

«Перші кілька тижнів – найважчі для психіки. Ти не можеш прийняти факт позбавлення волі і просто сходити за водою або за хлібом. Хочеться рухатися, але це може призвести до наслідків. Був випадок, коли хлопця забрали прямо з церкви, хоч він там працював помічником. Як правило, хлопців хапають у людних місцях. Їх відправляють у різні місця. Спочатку на кілька днів – для навчання щодо поводження зі зброєю, а після – на передову».

Втекти складно, але варіанти є

Після майже двох місяців переховувань вдалося виїхати з окупованого Донецька місцевому жителю Ігорю.

«Але треба було якось вийти на вулицю, бо на вулицях постійно патрулюють загони, які крадуть людей. Є ще й інша проблема – доїхати до «митниці» «ДНРівської» на кордоні з Росією. Мені вдалося вирішити ці проблеми, бо у мене є деякі знайомі, які змогли провезти мене у машині зі службовими номерами повз патрулі та блокпости, та довезти до «митниці». Там я вже пройшов нормально, тому що на «митниці» діє такий принцип: якщо ти до неї доїхав, значить тебе можна пускати далі».



Якщо ж сховатися не вдалося?

В такому випадку є варіант – здатися у полон. Але є певні нюанси. Зокрема, для російський військових розроблено алгоритм здачі в полон та навіть є гаряча лінія, по якій можна подзвонити.

Військовим гарантується збереження життя та повернення додому після війни. А от з мобілізованими українцями ситуація складніша. Вони підпадають під статтю «державна зрада». Раніше для членів підконтрольних Росії формувань діяла програма СБУ «На тебе чекають вдома» – якщо слідством встановлювалося, що людина не вчиняла важких злочинів, то з неї знімалася кримінальна відповідальність. Зараз про цю програму, або якусь схожу на неї, інформації немає.



Потрібні гарантії, аби мобілізовані здавалися у полон – Олександра Матвійчук



Голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук вважає, що українська влада має забезпечити гарантії не притягати до відповідальності людей, які були примусово мобілізовані. Зокрема, мова про тих, хто не вчиняв воєнних злочинів та відмовився від участі у військових діях, наприклад, здавшись у полон. Крім цього, на думку правозахисниці, потрібно створити пункти для розміщення людей, що готові залишити окуповані території.



«Створити в цих пунктах умови для життя, які не принижували б людську гідність і не завдавали людям страждань. Забезпечити всі умови для включення на допомогу переселенцям усіх бажаючих українських громадян та організацій громадянського суспільства, максимально виключивши можливі бюрократичні перешкоди», – говорить Олександра Матвійчук.



Правозахисниця нагадала, що Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни, забороняє примушувати населення окупованих територій до служби у збройних силах або допоміжних підрозділах держави-окупанта. Примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України є воєнним злочином та грубим порушенням цілої низки базових прав людини.

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