Російські війська поступово просуваються вглиб Попасної. Бої за місто тривають з перших днів російського вторгнення. Більше місяця місто без електрики, води та газу. Що відбувається в Попасній зараз, та як живуть там люди, Радіо Донбас.Реалії запитали керівника міської військової адміністрації Миколу Ханатова.



– Дуже важка ситуація. Росіяни постійно тиснуть. Хочуть прорвати оборону. Але завдяки ЗСУ у них це не виходить. Але наші збройні сили в Попасній потребують підтримки. Військової та підтримки живою силою.

Розбито все і немає можливості відновлювати



– Попасна частково захоплена. Це приватний сектор?



– Не тільки приватний сектор. Вже в багатоповерхівках вони є. Будівлі поліції вони вже захопили. Ситуація дуже важка. В Попасній залишаються цивільні. Вона навіть на декілька хвилин не можуть відійти від укриттів, бо постійні обстріли.

– Яка ситуація з інфраструктурою?



– Вже місяць у Попасній немає ніяких послуг. Все вщент зруйнували росіяни. Розбито водогони, газогони. Електричні опори повалено на землю. Відновлювати немає можливості. Постійні обстріли. В місті не залишилося жодної будівлі, яка б не була пошкоджена, або зруйнована.

Раніше не охоче люди виїжджали, а зараз на всіх не вистачає транспорту



– Скільки ще людей залишається в Попасній, і що з евакуацією?



– Людей ще від двох до трьох тисяч. Щодо евакуації…якщо це можна назвати так. Керівник газової служби, керівник водоканалу, вчитель самостійно сідають за кермо автівки, або автобусу. Їдуть в Попасну з гуманітарною допомогою, яку ми отримуємо в обласній адміністрації. На зворотному напрямку вони по повній беруть людей в свої транспортні засоби. Наприклад, вчора в шкільний автобус, який розрахований на 23 місця, вдалося вмістити майже 50 людей.

– Бажаючих виїхати багато?



– Зараз так. Раніше не було. Ми давали по 2-3 автобуси на кожну локацію. І там було по 3-5 людей. А зараз один автобус. І в нього всі хочуть потрапити. Бо вже неможливо. Обстрілюють дуже великими калібрами та авіацією. Руйнуються будівлі. Дев’ятиповерхівки просто складаються. Люди гинуть навіть в укриттях. Більше сотні людей вже загинуло.

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