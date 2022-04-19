Місцевим жителям Ізюма війська РФ пропонують мобілізуватися – Синєгубов

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляє, що в місті Ізюм війська РФ пропонують місцевим жителям мобілізуватися.



«Ворог пропонує мобілізуватися місцевому населенню в Ізюмі і стати до лав збройних сил РФ. Люди, м'яко кажучи, з подивом сприймають цю пропозицію», – сказав він в ефірі спільного телемарафону.

Але, за даними Харківської ОВА, цю пропозицію ніхто не підтримав і ніхто не погодився мобілізуватися.

Перевірити ці дані з інших джерел наразі неможливо, проте це вже не перше повідомлення про спроби військ РФ провести мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях.

За останніми даними Міноборони, на слобожанському напрямку місто Ізюм і його околиці – це місця найбільшого скупчення російських підрозділів.

Проте 18 квітня стало відомо, що Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів біля Ізюма в Харківській області.

12 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що на окупованих територіях України російські військові нарощують примусову мобілізацію – на Луганщині чоловіків ловлять просто на вулицях, забирають чоловіків з робочих місць, аби примусово відправити до військкоматів.