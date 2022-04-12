«На Луганщині чоловіків ловлять просто на вулицях» – Денісова про примусову мобілізацію на окупованих територіях

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що на окупованих територіях України російські військові нарощують примусову мобілізацію – на Луганщині чоловіків ловлять просто на вулицях, забирають чоловіків з робочих місць, аби примусово відправити до військкоматів.

За її даними, чоловіки почали переховуватись, адже під призов потрапляють навіть студенти та непридатні до служби за станом здоров’я чоловіки.

«У Запорізькій області окупанти розшукують чоловіків призовного віку та доправляють до військкоматів. Проводять рейди комунальними закладами. По області діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей», – повідомляє вона у своєму Facebook.

Омбудсменка вкотре наголосила, що примусова мобілізація на захоплених Росією територіях є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

Також подібна ситуація спостерігається в анексованому Росією Криму. Тут, за даними Денісової, військові патрулі примусово доставляють призовників у призначені пункти збору.