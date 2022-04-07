Денісова: РФ почала «примусову мобілізацію» в тимчасово окупованих українських містах

У містах, які повністю чи частково захоплені російськими військовими, починається примусова мобілізація у збройні сили країни-агресора, повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, на околицях Маріуполя, що тимчасово контролюються військами РФ, окупанти примусово мобілізують чоловіків.

«За інформацією місцевих жителів, мобілізованих планують використати як «гарматне м’ясо» у вуличних боях у місті для прикриття ворожої армії та терористів так званої «ДНР». Чотири дні тому у Василівці Запорізької області окупанти стали затримувати чоловіків на блокпосту. Розпочався перепис чоловічого населення. Повістки їм поки що не вручаються. Ймовірно, що цих чоловіків також змушуватимуть воювати за підрозділи рашистської армії», – написала вона на своїй сторінці в facebook.

Омбудсменка наголошує, що примусова мобілізація на захоплених Росією територіях є Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Вона звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини з проханням врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

Також подібна ситуація спостерігається в анексованому Росією Криму. Тут, за даними Денісової, військові патрулі примусово доставляють призовників у призначені пункти збору.

Із 1 квітня до 15 липня 2022 року в Росії відбувається чергова весняна призовна кампанія, яка також торкається тимчасово окупованих територій України. Згідно з указом, підписаним президентом Росії Володимиром Путіним, на обов’язкову військову службу викликають майже 135 тисяч осіб.

Керівниця Служби забезпечення діяльності «Кримської платформи» у Представництві президента України в Криму Марія Томак заявила, що громадяни України, незаконно призвані до російського війська на анексованому півострові, «використовуються у війні як гарматне м’ясо проти власного народу і країни».