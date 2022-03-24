В оккупированном Донецке подняли возраст призывников: теперь под принудительную мобилизацию попадают мужчины от 18 до 65 лет. В городах, подконтрольных группировкам «ЛДНР», на улицах почти не встретить мужчин: их либо уже забрали на войну, либо они скрываются от мобилизации.

Мобилизация на оккупированных территориях началась еще перед полномасштабным вторжением в Украину; затем она немного притихла, а потом оккупационные администрации обрушились на дончан и луганчан с новой силой. Пропагандистские каналы России и группировок «ЛДНР» подают все это как желание добровольцев.

Главарь оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин внёс изменения в свой февральский указ о мобилизации. С 19 марта призваны могут быть мужчины от 18 до 65 лет, «которые не являются сотрудниками органов внутренних дел, государственными гражданскими служащими и работниками системы МВД ДНР, изъявившие желание проходить военную службу в период мобилизации в специальном формировании МВД ДНР», – говорится в указе.

Мобилизованных мужчин, часто без военной подготовки и непригодных для воинской службы по медпоказаниям, отправляют в горячие точки Украины, чтобы усилить российские войска.

«На Донецком направлении целью вооруженных сил Российской Федерации остается установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем. Успехов у врага нет, несет потери, пытается нарастить группировку переброской дополнительных сил в район Изварино и проведением принудительной мобилизации гражданского населения так называемых «республик» на временно оккупированных территориях Донбасса», – сообщает Министерство обороны Украины в утренней сводке за 23 марта.

В начале мартра военная разведка Украины взяла в плен группу военных, мобилизированных из Горловки. Пленные говорили о том, что их заставили идти в вооруженные формирования под угрозой увольнения. Среди задержанных, по их словам, были учителя, шахтёры и рабочие без военной подготовки.

Российская служба Радио Свобода недавно писала о том, как скрываются от принудительной мобилизации на оккупированном Донбассе. И с каждым днём ситуация только усугубляется. На мужчин призывного возраста в ОРДЛО практически начата охота. Их ищут по домам, на работе, на улице, пытаются обманом заманить в военкоматы и угрожают штрафами и увольнениями.

Жители оккупированных территорий рассказывают Радио Донбасс.Реалии:

«В город привозят КамАЗы с телами, говорят, сами разбирайтесь. Почти мужиков и не осталось, всех на передовую на мясо гребут. Даже донецкие-пророссийские поняли, что это свои же скинули 14-го в центр (14 марта над Донецком были сбита, предположительно, «Точка-У», погибли более 20 человек. В группировке «ДНР» обвинили в обстреле Украину – ред.) Потому как должен был митинг в центре быть в это время против беспредельного хватания мужиков на улице. И тут, вуаля, прилетело, в первый раз за 8 лет», – говорит собеседник Радио Донбасс.Реалии в Донецке.

«Такое впечатление, что город вымер. После пяти вечера кажется, что идёшь по пустыне. Только женщины. Мужчин либо забрали на фронт, либо прячут», – говорит очевидец из Макеевки.

«Повестку прислали… Сказали, что, если не явлюсь в военкомат – штраф или увольнение. Пару недель не трогали, но в начале марта стали приходить на работу, забирать мужиков. Но я ногу вовремя сломал, пока на больничном, уехал в село к родственникам. Может к тому времени что-то уже уладиться», – рассказывает еще один собеседник Радио Донбасс.Реалии.

О том, что забирают всех без разбора, пишет и российская «Новая газета». В своём материале «Своих не бросаем?» «Новая» приводит цитаты тех, чьи друзья и родственники были мобилизованы, а также тех мужчин, которым удалось скрыться от принудительной мобилизации.

«Пока они были здесь, в лагере, мы переписывались. Условия там были отвратительные. Некоторым не хватало зимней формы и давали летнюю, мои друзья спали на бетоне до тех пор, пока их родители не привезли корематы и спальные мешки. Это мои три личных друга, и с ними были еще несколько сотен человек. Моим друзьям еще повезло, их отправили в медицинскую роту. А те ребята, которые позже шли (которых затащили обманом или запугали), их отправили уже кого в артиллерию, кого в снайперы. Вот, например, в Горловке в медроте шахтеры, и студентов-медиков отправили просто вояками обычными. Естественно, им сначала сказали: это будут просто сборы, но уже через пару дней стало известно, что их отправляют кого в Херсон, а кого под Мариуполь», – рассказывает «Новой» студент-медик из Донецка, который вынужден скрываться от мобилизации.

«Мой жених пошел в военкомат по повестке 26.02.22. В первый день им выдали форму и обувь, отвезли в школу города Иловайск, спали на полу, по полдня просто стоят на улице, на морозе, первые несколько дней не кормили, после давали пару раз в день немного еды, горячей воды нет, холодная не всегда, людей очень много, туалета нет, яма на улице, отношение зверское, многие парни заболевшие, по ночам грузили машины. Многим парням и мужчинам становилось плохо, их забирала скорая, так как даже не проверялись болезни. Один молодой парень говорил, что у него астма, все равно забрали, и в один день из-за условий он потерял сознание. Забирают с астмой, заболеванием сердца, плохим зрением и другими болезнями. 03.03.22 в 6.00 утра всех разбудили, выдали оружие, не всем даже выдали патроны, пользоваться не показали как, целый день стояли на улице под дождем, ночью их отвезли на ЖД-вокзал и посадили на поезд, там только один раз покормили, все уже неделю немытые, заболевшие, никому не говорят, куда и зачем везут, после отвезли в Херсон, и там связь оборвалась», – цитирует «Новая газета» дончанку, жениха которой мобилизовали и отправили воевать под Херсон.

Несмотря на то, что в ОРДЛО заявляли о приостановке мобилизации, принудительный призыв разворачивается с новой силой. Как сообщают правозащитники, сейчас воевать против Украины агитируют даже заключённых СИЗО и тюрем временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

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