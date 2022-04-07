В анексованому Криму призовників примусово доставляють у пункти збору – Денісова

Військові патрулі примусово доставляють призовників в анексованому Криму у призначені пункти збору, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Окрім того, за її словами чоловікам-кримчанам призовного віку встановлено заборону на виїзд із території півострова.

Такі дії російської влади в анексованому Криму є порушенням Женевської конвенції, наголошує українська обмудсмен.

«Призов до російської армії громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, порушує статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється окупаційній державі змушувати осіб, що перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах», – зазначає Денісова.

Із 1 квітня до 15 липня 2022 року в Росії відбувається чергова весняна призовна кампанія, яка також торкається тимчасово окупованих територій України. Згідно з указом, підписаним президентом Росії Володимиром Путіним, на обов’язкову військову службу викликають майже 135 тисяч осіб.

Керівниця Служби забезпечення діяльності «Кримської платформи» у Представництві президента України в Криму Марія Томак заявила, що громадяни України, незаконно призвані до російського війська на анексованому півострові, «використовуються у війні як гарматне м’ясо проти власного народу і країни».