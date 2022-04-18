Гайдай порадив, як уникнути мобілізації до армії РФ в окупованих українських містах

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі Радіо Свобода розповів, як спробувати уникнути примусової мобілізації в окупованих українських містах.

«Ми бачимо, що хапають чоловіків, кидають їх одразу на фронт, воювати проти України. Вони не підготовлені, взагалі не володіють зброєю, не вміють нею користуватись. Захисту як такого немає. Їх кидають як гарматне м’ясо прямо в жерло боїв, там просто пекло, – сказав Гайдай. – Єдині можливості вберегтися: або виїжджати, навіть через Білорусь намагатися кудись виїжджати, або ховатись. Іншого варіанту немає».



7 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у містах, які повністю чи частково захоплені російськими військовими, починається примусова мобілізація у збройні сили країни-агресора.

12 квітня вона заявила, що на Луганщині чоловіків ловлять просто на вулицях, забирають чоловіків із робочих місць, щоби примусово відправити до військкоматів. Денісова наголосила, що примусова мобілізація на захоплених Росією територіях є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

14 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що в окупованих районах Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація. У Горлівці проводяться обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

За даними штабу, російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої «ДНР», однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків.