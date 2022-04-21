Зеленський на сесії Світового банку: Україна потребує до 7 млрд дол фінансової підтримки щомісяця

Україна через російське вторгнення потребує до семи мільярдів доларів фінансової підтримки щомісяця, заявив президент Володимир Зеленський під час міністерського круглого столу Світового банку на підтримку України пізно ввечері 21 квітня.

«Російські військові цілеспрямовано знищують у нашій державі всі об’єкти, які можуть дати економічну основу для життя. Залізничні вокзали, продовольчі склади, хлібозаводи, нафтобази тощо. Станом на цей час, з урахуванням економічного спаду та зруйнованих економічних зв’язків, ми потребуємо до 7 мільярдів доларів фінансової підтримки щомісяця. Для відновлення після цієї війни Україна буде потребувати ще сотень мільярдів доларів. Я впевнений, у кожного з вас є ці розрахунки», – звернувся президент.

Зеленський, серед іншого, закликав Світовий банк виключити Росію з цієї інституції і запровадити спеціальний податок за війну.

«Такий податок за війну має накладатися на всі без винятку торговельні операції з Росією як державою чи з російськими компаніями. На всі експортно-імпортні операції, на всі фінансові операції, які ще не заблоковані. Кошти від податку за війну мають бути використані для допомоги Україні на відновлення всього того, що Росія зруйнувала війною. Якщо цей податок буде застосований до іншого агресора, то кошти мають бути спрямовані жертві тієї війни», – сказав він.

Володимир Зеленський висловив бажання, аби одне з наступних засідань Світового банку відбулося в Україні.

Пізно ввечері 21 квітня відбулася спеціальна сесія Світового банку з участю його керівництва, а також МВФ та інших міжнародних фінансових інституцій.

Як повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, за час повномасштабної війни Зеленський провів 294 сеанси відеозв’язку та понад 230 телефонних розмов з лідерами та керівниками урядів іноземних держав, а також 26 разів виступив перед парламентами інших країн та міжнародними організаціями.