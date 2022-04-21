Від початку вторгнення РФ у Попасній загинули понад 100 людей – голова ОВА

Від початку російського вторгнення в Україну, 24 лютого, у Попасній на Луганщині загинули понад 100 людей, іще 2,5 тисячі жителів залишаються у місті, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
«Зараз росіяни контролюють близько половини міста. До цього району ми доступу не маємо. З окупованої частини Попасної росіяни «евакуюють», тобто депортують людей до Первомайська. Вуличні бої йдуть без зупину, люди живуть у бомбосховищах, вийти на вулицю не мають можливості через щільність обстрілів… Досі у бомбосховищах залишається більше ніж 2,5 тисяч мешканців. Евакуація ускладнена», – написав Гайдай у телеграмі.
За його словами, вцілілих будинків у Попасній немає, а медичну допомогу нині можуть надати лише військові лікарі.
Раніше Гайдай повідомив, що 80% території Луганщини зараз перебуває під контролем російських військ. Щодо Попасної, то, за його словами, загарбники контролюють лише частину міста, «вглиб прорватися не можуть».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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