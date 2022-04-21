Від початку вторгнення РФ у Попасній загинули понад 100 людей – голова ОВА

Від початку російського вторгнення в Україну, 24 лютого, у Попасній на Луганщині загинули понад 100 людей, іще 2,5 тисячі жителів залишаються у місті, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Зараз росіяни контролюють близько половини міста. До цього району ми доступу не маємо. З окупованої частини Попасної росіяни «евакуюють», тобто депортують людей до Первомайська. Вуличні бої йдуть без зупину, люди живуть у бомбосховищах, вийти на вулицю не мають можливості через щільність обстрілів… Досі у бомбосховищах залишається більше ніж 2,5 тисяч мешканців. Евакуація ускладнена», – написав Гайдай у телеграмі.

За його словами, вцілілих будинків у Попасній немає, а медичну допомогу нині можуть надати лише військові лікарі.

Раніше Гайдай повідомив, що 80% території Луганщини зараз перебуває під контролем російських військ. Щодо Попасної, то, за його словами, загарбники контролюють лише частину міста, «вглиб прорватися не можуть».