Російські війська поступово просуваються вглиб Попасної – військова адміністрація

Російські війська поступово просуваються вглиб Попасної, районного центру на заході Луганської області, в місті немає цілих будівель. Про це Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) 20 квітня розповів голова військової адміністрації Попасної Микола Ханатов.

«Не тільки приватний сектор: вже в багатоповерхівках вони (російські військові – ред.) є. Будівлю поліції вони вже захопили. Ситуація дуже важка. В Попасній залишаються цивільні. Вони навіть на кілька хвилин не можуть відійти від укриттів, бо постійні обстріли. Росіяни постійно тиснуть, хочуть прорвати оборону, завдяки ЗСУ у них це не виходить. Але наші сили в Попасній потребують підтримки. Військової та підтримки живою силою», – повідомив він.

За словами голови військової адміністрації, в місті залишається від двох до трьох тисяч цивільних.

«Щодо евакуації… якщо це можна назвати так: керівник газової служби, керівник водоканалу, вчитель самостійно сідають за кермо автівки або автобуса. Їдуть до Попасної з гуманітарною допомогою, яку ми отримуємо в обласній адміністрації. На зворотному напрямку вони по повній беруть людей у свої транспортні засоби. Наприклад, учора в шкільний автобус, який розрахований на 23 місця, вдалося вмістити майже 50 людей», – зазначає Ханатов.

Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися, заявив у відеозверненні у ніч на 19 квітня президент України Володимир Зеленський.

За даними Генштаб ЗСУ, нині основні зусилля військ РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захоплених земель. «Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні», заявили у Генштабі.

У ГУР Міноборони припускають, що війська РФ намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня.