Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити заборону проросійських партій – Совгиря

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує парламенту ухвалити в цілому законопроєкт про заборону проросійських партій – про це повідомила 20 квітня заступниця голови комітету, народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Совгиря.

За її словами, відповідне рішення комітет ухвалив на своєму засіданні. При цьому він пропонує додати дві правки від себе:

у разі затвердження президентом рішення Ради національної безпеки і оборони України про зупинення діяльності партії, яка має у Верховній Раді депутатську фракцію, «діяльність такої депутатської фракції зупиняється з моменту оголошення про це Головою Верховної Ради», така фракція втрачає відповідні передбачені законодавством права

прикінцеві положення доповнюються пунктом про те, що Кабінет міністрів протягом місяця з набрання законом чинності повинен внести на розгляд парламенту законопроєкт про «наслідки ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад»

«Найближчим часом Закон буде внесений на розгляд Верховної Ради», – анонсувала Совгиря.

Законопроєкт про заборону проросійських партій депутати ухвалили у першому читанні під час закритого пленарного засідання 1 квітня. Наразі триває робота над підготовкою документа до другого читання.

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5 квітня спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у Верховної Ради є достатньо механізмів, щоб заборонити проросійські партії в Україні.

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і «Партії Шарія».

14 квітня фракція «Опозиційна платформа – За життя» призупинила свою діяльність у Верховній Раді. У коментарі Радіо Свобода співголова ОПЗЖ Юрій Бойко зазначив, що ті депутати, які залишались, створять тепер депутатську групу.