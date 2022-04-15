У Раді розповіли, коли законодавчо заборонять проросійські партії

Законопроєкт про заборону проросійських партій Верховна Рада може ухвалити вцілому вже наступного тижня. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

«Ніхто не зазіхає на права і свободи 300 партій, які не є партіями, що представляють інтереси країни-агресора. А от ті 10-15 партій, які чітко це проявили у своїх діях, своїх словах чи ідейній формі – тут баланс має регулюватися суспільством. Я впевнений, що у нас суспільство не дасть образити того, хто є патріотом, хто працює на Україну, на закони України», – наголосив Корнієнко.

Він також додав, що Рада окремо розглядатиме питання урегулювання таких партій, як наприклад ОПЗЖ, у місцевих радах різних рівнів.

«Тут якраз треба зберегти інший баланс: між повноваженнями та стійкістю роботи місцевих рад і захистом країни. У нас є близько 40 рад різного рівня (від обласних – до селищних), де вилучення цих депутатів забере кворум, забере можливість ухвалювати рішення важливі, які ухвалюються двома третинами. Тобто над цим треба гарно попрацювати. У нас є кілька концепцій. Зараз вони між депутатами обговорюються», – пояснив перший віцеспікер.

Законопроєкт про заборону проросійських партій депутати ухвалили у першому читанні під час закритого пленарного засідання 1 квітня. Наразі триває робота над підготовкою документа до другого читання.

5 квітня спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у Верховної Ради є достатньо механізмів, щоб заборонити проросійські партії в Україні.

«Не може бути в Україні партій, які напряму підтримують Російську Федерацію... Ми зробимо все, щоб в Україні таких партій більше не було», – наголосив він.

20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій, зокрема ОПЗЖ і «Партії Шарія».

28 березня співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що партія призупинила свою діяльність. Однак інший співголова «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко пізніше це заперечив.

14 квітня фракція «Опозиційна платформа – За життя» призупинила свою діяльність у Верховній Раді. У коментарі Радіо Свобода співголова ОПЗЖ Юрій Бойко зазначив, що ті депутати, які залишались, створять тепер депутатську групу.

Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.

Станом на 24 березня фракцію ОПЗЖ залишили дев’ять парламентарів: Ігор Абрамович, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Вадим Столар та Олександр Фельдман. 14 квітня стало відомо, що про вихід з фракції ОПЗЖ повідомили ще два депутати: Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч.

Окрім того, 3 березня із фракції «Опозиційна платформа – За життя» виключили Іллю Киву.

Станом на 8 квітня 90% українців підтримували позбавлення мандатів депутатів проросійських партій, про що свідчило опитування соціологічної групи «Рейтинг».