Подоляк про переговори: Україна вивчить пропозиції російської сторони та зробить висновки

Україна вивчить пропозиції російської сторони щодо мирного договору та зробить висновки, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.



«Україна в межах стамбульського раунду передала стороні опонентів свої пропозиції щодо формульних рішень, зокрема щодо гарантій безпеки як забезпечення подальших ненападів на нашу країну. Російська сторона вивчила пропозиції та висловила свої зустрічні позиції. Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки, зокрема політико-юридичного характеру», – сказав Подоляк.



Він також зауважив, що російська сторона занадто часто використовує публічні заяви «лише як елемент обов'язкового тиск».

«Мені здається, не слід використовувати тих чи інших російських спікерів в якості ньюсмейкерів…Навіщо їм підігравати?», – сказав Подоляк.



Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що українській стороні передано проєкт «мирного договору». Представник Кремля звинуватив українську сторону переговорів у тому, що вона нібито постійно відходить від раніше узгоджених позицій, постійно їх змінює, що, за його словами, негативно позначається на ефективності переговорів.