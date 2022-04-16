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Зеленський: знищення захисників Маріуполя може припинити будь-які переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що знищення російськими військами українських військовослужбовців, які захищають Маріуполь, поставить крапку на переговорах з Росією.

«Чим сильнішими ми будемо, тим кращим буде результат від цих переговорів. Чим більше в нас буде Бородянок, тим менше шансів, що вони (переговори) будуть в принципі. Знищення наших військових, наших хлопців може поставити крапку на будь-якому форматі переговорів... Я вважаю, що це їхня велика помилка. Якщо вони справді говорять про те, що хочуть закінчити війну. Глухий кут – тому що ми не торгуємо територіями й нашими людьми», – сказав Зеленський в інтерв'ю українським онлайн-медіа.

Він зауважив, що ситуація точно не покращується щодня, українські військові заблоковані, а може «буде Іловайськ».

Зеленський зауважив, що для порятунку Маріуполя може допомогти своєчасне надання Україні потужної зброї та тимчасове припинення вогню.

«Режим припинення вогню, хоча б на території півдня чи Маріуполя, для того, щоб забрати хоча б поранених та мертвих. Це був би перший крок. Це залежить від бажання РФ. Ми точно знаємо та бачили їхні реакції», – зазначив президент.

Маріуполь зсередини та ситуація на східному фронті (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Маріуполь зсередини та ситуація на східному фронті (фотогалерея)

Нові знімки показують бойові дії та нищення російською армією цивільних об'єктів на Сході України. Росія перегруповує та концентрує сили для нового наступу на Донбасі.

11 квітня у соцмережах було опубліковане звернення на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, в якому, серед іншого, йшлося, що з ними «ніхто не хоче спілкуватися і що сьогодні (11 квітня) буде, напевно, останній бій, оскільки боєкомплектів не залишилось».

Після цього у соцмережах почали ширитися дописи з закликами допомогти захисникам Маріуполя. Наприклад, жінки, які представлялись дружинами військовослужбовців «Азову», морської піхоти у соцмережах просять «надати їм зброю, щоб самим іти деблокувати Маріуполь».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після оприлюдненого звернення наголосив, що українські підрозділи, які в оточеному Маріуполі чинять опір російським військовим, не залишені напризволяще.

Згодом стало відомо, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти змогли з’єднатися з військовими полку «Азов». За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок цього «Азов» отримав підкріплення, а 36-а бригада «уникла розгрому по частинах і отримала додаткові серйозні можливості».

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна могла б вже зараз деблокувати Маріуполь, якби отримала достатню кількість важкої зброї: бронетехніки, артилерії та літаків.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.

Ситуація у Маріуполі Донецької області залишається однією з найскладніших. Місто перебуває під постійними ударами російської авіації без тепла, питної води, зв’язку та елементарних засобів для існування.

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