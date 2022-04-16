Зеленський: знищення захисників Маріуполя може припинити будь-які переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що знищення російськими військами українських військовослужбовців, які захищають Маріуполь, поставить крапку на переговорах з Росією.

«Чим сильнішими ми будемо, тим кращим буде результат від цих переговорів. Чим більше в нас буде Бородянок, тим менше шансів, що вони (переговори) будуть в принципі. Знищення наших військових, наших хлопців може поставити крапку на будь-якому форматі переговорів... Я вважаю, що це їхня велика помилка. Якщо вони справді говорять про те, що хочуть закінчити війну. Глухий кут – тому що ми не торгуємо територіями й нашими людьми», – сказав Зеленський в інтерв'ю українським онлайн-медіа.

Він зауважив, що ситуація точно не покращується щодня, українські військові заблоковані, а може «буде Іловайськ».

Зеленський зауважив, що для порятунку Маріуполя може допомогти своєчасне надання Україні потужної зброї та тимчасове припинення вогню.

«Режим припинення вогню, хоча б на території півдня чи Маріуполя, для того, щоб забрати хоча б поранених та мертвих. Це був би перший крок. Це залежить від бажання РФ. Ми точно знаємо та бачили їхні реакції», – зазначив президент.

11 квітня у соцмережах було опубліковане звернення на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, в якому, серед іншого, йшлося, що з ними «ніхто не хоче спілкуватися і що сьогодні (11 квітня) буде, напевно, останній бій, оскільки боєкомплектів не залишилось».

Після цього у соцмережах почали ширитися дописи з закликами допомогти захисникам Маріуполя. Наприклад, жінки, які представлялись дружинами військовослужбовців «Азову», морської піхоти у соцмережах просять «надати їм зброю, щоб самим іти деблокувати Маріуполь».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після оприлюдненого звернення наголосив, що українські підрозділи, які в оточеному Маріуполі чинять опір російським військовим, не залишені напризволяще.

Згодом стало відомо, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти змогли з’єднатися з військовими полку «Азов». За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок цього «Азов» отримав підкріплення, а 36-а бригада «уникла розгрому по частинах і отримала додаткові серйозні можливості».

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна могла б вже зараз деблокувати Маріуполь, якби отримала достатню кількість важкої зброї: бронетехніки, артилерії та літаків.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.

Ситуація у Маріуполі Донецької області залишається однією з найскладніших. Місто перебуває під постійними ударами російської авіації без тепла, питної води, зв’язку та елементарних засобів для існування.