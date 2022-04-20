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Шарль Мішель відвідав Бородянку

Голова Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку.

«У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде воєнних злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості», – йдеться у дописі Мішеля у твіттері.

Голова Європейської ради Шарль Мішель 20 квітня прибув до Києва.

8 квітня Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відвідали українську Бучу, у якій після відходу російських військ виявили велику кількість загиблих серед мирного населення. Також Бучу відвідали низка лідерів європейських країн.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. У Бородянці досі тривають розбори завалів будинків, які знищили російські військові.

Дістали 26 тіл: у Бородянці розбирають завали знищених військами РФ будинків (фотосвідчення)
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Дістали 26 тіл: у Бородянці розбирають завали знищених військами РФ будинків (фотосвідчення)

Зведений загін ДСНС України інформує, що продовжує розбирати завали знищених військами Росії житлових багатоквартирних будинків у Бородянці, що під Києвом. Раніше з-під руїн двох багатоповерхівок дістали тіла 26 загиблих людей

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