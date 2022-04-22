Норвезька рада у справах біженців застерегла від повторення ситуації Маріуполя в інших містах

Норвезька рада у справах біженців попереджає, що посилення боїв на сході України може призвести до облоги цілих міст і селищ.

Ян Егеланд, генеральний секретар Ради, який зараз відвідує Україну, попередив, що «величезні страждання і кровопролиття», які охопили Маріуполь, можуть «безглуздо повторитися» в інших місцях.

«Ескалація війни на сході України призведе до жахливого кровопролиття та масового переселення зі східних регіонів, … повторно травмуючих громади, які вже вісім років потерпають від бойових дій. У деяких місцях ескалація також може призвести до облоги цілих міст», – попередив Ян Егеланд під час п’ятиденного візиту в Україну.

«Ми закликаємо до негайного припинення вогню, щоб зупинити цю хвилю людських страждань», – наголосив він.

Норвезька рада у справах біженців має поточні операції у Львові, Тернополі, Луганську, східній Україні, Польщі, Румунії та Молдові. В організації заявляють про намір надати допомогу 800 000 переміщеним особам протягом найближчих місяців.

Рада працює в Україні з 2014 року, надаючи допомогу понад 700 000 людям через свої програми.

Раніше сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому і Таврійському напрямках російські загарбники протягом доби активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення.