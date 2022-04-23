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Евакуація цивільних із Маріуполя може розпочатися опівдні – Верещук

Напередодні ввечері міністерка висловила сподівання на те, що евакуацію з Маріуполя вдасться провести 23 квітня

Евакуацію цивільних жителів із Маріуполя Донецької області планують розпочати близько 12:00 23 квітня, повідомила віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Сьогодні знову намагаємось евакуювати жінок, дітей і осіб похилого віку. Зараз починаємо збиратися на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті». Якщо все буде за планом, приблизно о 12:00 почнемо евакуацію», – написала вона у телеграмі.

Напередодні ввечері міністерка висловила сподівання на те, що евакуацію з Маріуполя вдасться провести 23 квітня.

Гуманітарні коридори для евакуації людей 22 квітня не були відкриті через небезпеку на маршрутах, як і двома днями раніше.

Як повідомила 22 квітня Ірина Верещук, російська сторона відмовилася відкрити гуманітарний коридор для цивільних з «Азовсталі», де, за її даними, перебувають українські військові та близько 1000 цивільних.

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