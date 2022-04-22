Голова Євроради закликав Путіна негайно забезпечити гуманітарний коридор з Маріуполя

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав президента Росії Володимира Путіна негайно забезпечити гуманітарний коридор з Маріуполя.

«Провів телефонну розмову з президентом Путіним. Рішуче закликав його негайно забезпечити гуманітарний доступ та безпечний вихід із Маріуполя та інших обложених міст, тим більше з нагоди православного Великодня», – написав Мішель у твіттері.

Російська сторона 22 квітня заявила про готовність запровадити режим тиші і оголосити гуманітарну паузу для евакуації цивільних, але Москва висловлює сумнів в тому, що «такі реально перебувають у підземних спорудах «Азовсталі». Росія заявила, що оголосить режим тиші, якщо українські військові складуть зброю.

Перед цим, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла, що російська сторона відмовляється відкрити гуманітарний коридор для цивільних з «Азовсталі». За її даними, на «Азовсталі» перебувають українські військові та близько 1000 цивільних.

12 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». А пропонований «штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність. Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ця заява Путіна означає, що російські війська не можуть фізично захопити підприємство, а також, ймовірно, те, що РФ перекинула частину своїх військ на північ, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Вранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.