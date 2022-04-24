Міжнародний «Червоний хрест» закликає «негайно» надати безпечний коридор для евакуації з Маріуполя

Міжнародний комітет Червоного хреста закликає до безпечної евакуації цивільних та поранених із блокованого Маріуполя. Про це йдеться в заяві організації 24 квітня.

За повідоменням, МКЧХ «глибоко стривожений» ситуацією в Маріуполі.

«Терміново потрібен негайний та безперешкодний гуманітарний доступ, аби дозволити тисячам цивільних та сотням поранених добровільний та безпечний вихід із міста, в тому числі – з району заводу «Азовсталь», – закликає Червоний хрест.

Організація заявляє, що «багато разів» закликала надати гуманітарний коридор цивільним із Маріуполя та інших міст, де їм загрожує небезпека.

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«Як нейтральний та безсторонній посередник, МКЧХ готовий допомогти сторонам конфлікту розробити практичні та робочі домовленості, аби забезпечити добровільну евакуацію тим, хто її потребує. Команди (організації – ред.) перебувають на місці, готові сприяти організації безпечного проходу, щойно буде досягнути угоди та надано гарантії безпеки», – додає пресслужба.

Діяльність МКЧХ зазнавала критики з боку української влади та правозахисників від початку широкомасштабного вторгнення Росії. Зокрема, звинувачення стосувалися того, що представники організації, на думку української громадськості, недостатньо зробили для запобігання гуманітарній катастрофі в Маріуполі.