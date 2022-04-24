Подоляк закликав Росію до «реального» перемир’я для евакуації з Маріуполя

Попри Великдень, російські війська атакують завод «Азовсталь» у Маріуполі, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 24 квітня.

«Прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську «Азовсталь». Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ «не штурмувати»?» – запитав Подоляк.

Він перелічив кроки, що українська влада пропонує для розв’язання ситуації в Маріуполі. Вони полягають у тому, щоб оголосити «реальне великоднє перемир’я» над містом, негайно організувати гуманітарний коридор для цивільних і погодитися на спеціальний раунд переговорів для евакуації чи обміну військових.

«Пропоную Російській Федерації подумати про залишки репутації», – прокоментував цю пропозицію Подоляк.

Напередодні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська сторона зірвала евакуацію з Маріуполя, не подавши обіцяних раніше автобусів для евакуації жителів міста до Запоріжжя. Натомість людей, які зібралися, розігнали військові.

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Російські сили можуть намагатися паралельно з українською стороною організувати свій коридор для евакуації людей із Маріуполя в Росію, раніше попереджала віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Як повідомила 22 квітня Ірина Верещук, російська сторона відмовилася відкрити гуманітарний коридор для цивільних з «Азовсталі», де, за її даними, перебувають українські військові та близько 1000 цивільних.