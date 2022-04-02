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Команда МКЧХ здійснила нову спробу дістатися Маріуполя

У п’ятницю ввечері МКЧХ повідомив, що його команда із дев’яти осіб на трьох автомобілях не змогла дістатися міста «після того, як домовленості та умови унеможливили подальший рух»

Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в суботу здійснила нову спробу полегшити евакуацію населення з обложеного російськими військами Маріуполя, вирушивши до міста із Запоріжжя, повідомили сьогодні телеканалові CNN у пресслужбі МКЧХ.

Представник пресслужби додав, що МКЧХ не може надати додаткову інформацію про поточне місце перебування команди.

У п’ятницю ввечері МКЧХ повідомив, що його команда із дев’яти осіб на трьох автомобілях не змогла дістатися міста «після того, як домовленості та умови унеможливили подальший рух».

В організації зазначили, що їхня присутність має засвідчити гуманітарну мету цього планованого переміщення населення, надаючи колоні додатковий захист та нагадуючи всім сторонам про цивільний та гуманітарний характер операції.

У березні Міжнародний комітет Червоного Хреста опинився в Україні під вогнем критики – після оголошення про намір відкрити офіс у російському Ростові-на-Дону для нібито допомоги жителям сходу України.

«Зазначене не тільки сприятиме легітимізації «гуманітарних коридорів» на території Російської Федерації, а й стане своєрідною підтримкою для примусового викрадення громадян України та вивезення їх на територію держави-агресора», – йшлося у зверненні комітету Верховної Ради з прав людини.

Маріуполь перебуває в оточенні з перших днів російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого. Попередні зусилля гуманітарних агенцій із отримання доступу до міста були невдалими.

Ті, хто залишився в місті, перебувають фактично у «пастці» – без електроенергії, тепло- та водопостачання, з браком харчів і за постійного ризику бути вбитими під час чергового обстрілу. Багатьох жителів міста поховали просто біля їхніх помешкань чи укриттів, зараз ці дані намагається верифікувати команда ООН із прав людини.

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