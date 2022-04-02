Команда МКЧХ здійснила нову спробу дістатися Маріуполя

Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в суботу здійснила нову спробу полегшити евакуацію населення з обложеного російськими військами Маріуполя, вирушивши до міста із Запоріжжя, повідомили сьогодні телеканалові CNN у пресслужбі МКЧХ.

Представник пресслужби додав, що МКЧХ не може надати додаткову інформацію про поточне місце перебування команди.

У п’ятницю ввечері МКЧХ повідомив, що його команда із дев’яти осіб на трьох автомобілях не змогла дістатися міста «після того, як домовленості та умови унеможливили подальший рух».

В організації зазначили, що їхня присутність має засвідчити гуманітарну мету цього планованого переміщення населення, надаючи колоні додатковий захист та нагадуючи всім сторонам про цивільний та гуманітарний характер операції.

У березні Міжнародний комітет Червоного Хреста опинився в Україні під вогнем критики – після оголошення про намір відкрити офіс у російському Ростові-на-Дону для нібито допомоги жителям сходу України.

«Зазначене не тільки сприятиме легітимізації «гуманітарних коридорів» на території Російської Федерації, а й стане своєрідною підтримкою для примусового викрадення громадян України та вивезення їх на територію держави-агресора», – йшлося у зверненні комітету Верховної Ради з прав людини.

Маріуполь перебуває в оточенні з перших днів російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого. Попередні зусилля гуманітарних агенцій із отримання доступу до міста були невдалими.

Ті, хто залишився в місті, перебувають фактично у «пастці» – без електроенергії, тепло- та водопостачання, з браком харчів і за постійного ризику бути вбитими під час чергового обстрілу. Багатьох жителів міста поховали просто біля їхніх помешкань чи укриттів, зараз ці дані намагається верифікувати команда ООН із прав людини.