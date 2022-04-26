У війні проти України Росія втратила понад 22 000 своїх військових – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 22 100 своїх військових.

У відомстві уточнюють, що Росія втратила також:

918 танків

2308 бойових броньованих машин

416 артилерійських систем

149 РСЗВ

69 засоби ППО

184 літаки

154 гелікоптери

1643 автомобільної техніки

8 кораблів /катерів

76 цистерн з ПММ

205 БПЛА оперативно-тактичного рівня

31 одиницю спецтехніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК

Дані уточнюються, додають в Генштабі ЗСУ.

Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє. 25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку вторгнення оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії могли на той час сягати 30–40 тисяч людей.