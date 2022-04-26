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У війні проти України Росія втратила понад 22 000 своїх військових – Генштаб ЗСУ

Росія також втратила 918 танків та 2308 бойових броньованих машин

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 22 100 своїх військових.

У відомстві уточнюють, що Росія втратила також:

  • 918 танків
  • 2308 бойових броньованих машин
  • 416 артилерійських систем
  • 149 РСЗВ
  • 69 засоби ППО
  • 184 літаки
  • 154 гелікоптери
  • 1643 автомобільної техніки
  • 8 кораблів /катерів
  • 76 цистерн з ПММ
  • 205 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 31 одиницю спецтехніки
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК

Дані уточнюються, додають в Генштабі ЗСУ.

Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє. 25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку вторгнення оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії могли на той час сягати 30–40 тисяч людей.

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