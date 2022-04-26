У війні проти України Росія втратила понад 22 000 своїх військових – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 22 100 своїх військових.
У відомстві уточнюють, що Росія втратила також:
- 918 танків
- 2308 бойових броньованих машин
- 416 артилерійських систем
- 149 РСЗВ
- 69 засоби ППО
- 184 літаки
- 154 гелікоптери
- 1643 автомобільної техніки
- 8 кораблів /катерів
- 76 цистерн з ПММ
- 205 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 31 одиницю спецтехніки
- 4 пускові установки ОТРК/ТРК
Дані уточнюються, додають в Генштабі ЗСУ.
Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє. 25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку вторгнення оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії могли на той час сягати 30–40 тисяч людей.
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