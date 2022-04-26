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На Херсонщині ЗСУ знищили склад з боєприпасами і близько 70 окупантів – Генштаб

Також російські підрозділи зазнали втрат в особовому складі біля населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове Херсонської області.

На Херсонщині біля Великої Олександрівки українські військові знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу окупанта, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Повідомляється про понад 70 загиблих, точна кількість уточнюється.

Також російські підрозділи зазнали втрат в особовому складі біля населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове Херсонської області.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 25 квітня Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 21 900 своїх військових.

Росія засекречує свої дані про втрати у війні проти України. 25 березня Москва лише вдруге від початку вторгнення оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

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