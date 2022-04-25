Генштаб ЗСУ: Росія втратила у війні проти України майже 22 000 своїх військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 21 900 своїх військових.

У Генштабі уточнюють, що Росія втратила також:

884 танки

2258 бойових броньованих машин

411 артилерійських систем

149 РСЗВ

69 засобів ППО

181 літак

154 гелікоптери

1566 одиниць автомобільної техніки

8 кораблів /катерів

76 цистерн з ПММ

201 БПЛА оперативно-тактичного рівня

28 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК

«Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30-а окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії ЗС РФ). Дані уточнюються», – додають у Генштабі.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».