«Все, ти приїхав, дідусю, давай молися своєму Богу». Історія маріупольця після «фільтрації»

Сергій – житель Маріуполя, викладач Приазовського державного технічного університету (кафедра зварювання), якому довелося пройти російську «фільтрацію», аби вибратися з блокадного міста. Сергій зараз перебуває за кордоном, він погодився поділитися з проєктом Радіо Свобода «Новини Приазов’я» своєю історією порятунку.

– Як відбувається «фільтрація» з боку російських окупантів?

– Заводять у кімнату, там сидить такий хлопчик з такими «вумними» очима і питає мене: «А де ви працюєте? А як? А як ви працюєте?». Дивиться, попливеш ти чи ні. Я кажу: «Я – професор, працюю в універі». Далі питання: «А що ви викладаєте? А скільки студентів? Ну добре».

Потім в другу кімнату заводять, там фотографують в трьох проєкціях. Там теж запитання, сканують паспорт, водійське посвідчення, техпаспорт на автівку. Все це вносять до бази, ти сидиш, чекаєш при них, вони там все перевіряють. Далі відбитки пальців усіх, ліва і права руки. Теж вносять, дивляться, ти сидиш, чекаєш це все дуже довго.

Всі фото, всі листування, усе це треба видалити

Потім беруть телефон і все дивляться: «Вотсап», «Вайбер» – місяць, другий місяць, до того (повідомлення – ред.). Тому всі фото, всі листування, усе це треба видалити. А в мене там – ще студенти військові наші. І до мене не могло дійти, що він за два місяці до цього, до війни, він знайде, а там – пацани, хлопці у військовій формі. Ну от і все, і пішло, і поїхало: «Давайте, пройдем, та ви – засланий козачок. Ми тебе зараз на підвал, потім в поле тебе виведемо, розстріляємо. Ти ж з ними, ти – теж військовий, ти нас ненавидиш». Морально там давлять ось так.

Ну стріляйте, тобі дадуть героя Росії, що ти діда в 60 років розстріляв, давай стріляй

Я просто мовчу, в мене в машині – мати, діти. Я молюсь Богу, от і все. Кажу: «Ну стріляйте, тобі дадуть героя Росії, що ти діда в 60 років розстріляв, давай стріляй». Ну а що мені було там робить.​?!

– Вам віддали ваші речі після цього допиту?

– Перевертають всі речі, всі, всі просто. Це на кожному блокпосту до Запоріжжя, а їх, щоб ви розуміли, штук 30. І там є такі блокпости – там, де чеченці, дагестанці, які зовсім не говорять. Я не можу зрозуміти, навіщо вони дивляться паспорт, «Вайбер», вони читати, писати не можуть, щоб ви розуміли. Ось ці найжорсткіші блокпости. А «фільтрація» – це Маріуполь чи Мангуш, чи Нікольське. «Фільтрацію» придумала «ДНР» (підтримуване Росією угруповання – ред.), вони лютують, вони нас ненавидять. І таке чув: «А якщо ти викладач, чому ти не навчив студентів, що треба було «нациків», «бандерівців» вбивати. Ти в усьому винен, що ця війна... Ти – такий поганий викладач, тебе треба розстріляти».

– Чи були фізичні методи розмови?

Молодших взагалі роздягають на морозі до трусів

– До мене, чесно кажу, не було. Може, я вже старий, але ось так. Якщо молодші – там їх взагалі роздягають на морозі до трусів і перевіряють там наколки. І от вони стоять там, в полі, на морозі. Коли ще був, пам’ятаєте, березень, мороз був 11 градусів, а вони стоять в полі роздягнені. Ну дуло наводили на мене і казали: «Все, ти приїхав, дідусю, давай молися своєму Богу». Не фізично більше, а морально тиск був. Тривало це від тридцяти хвилин до години. Десь так, я не пам’ятаю, це все на нервах.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію

Маріуполь перебуває в облозі від початку березня цього року, за нього тривають бої. За даними влади Маріуполя, у місті бракує води (ще на початку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку. Зруйновані 90% будівель. Місто перебуває у стані гуманітарної катастрофи, загиблих ховають у братських могилах.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив 21 квітня, що Росія створила навколо заблокованого нею Маріуполя чотири «фільтраційні табори для чоловіків, що перебувають у місті.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.