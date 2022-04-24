Президент США обіцяє українському народу подальшу підтримку

Президент США Джо Байден 24 квітня, у 60-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив, що його країна й надалі підтримуватиме український народ у боротьбі за власну країну.

«Минуло два місяці від часу, коли Путін почав неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі. Ми продовжимо підтримувати українців у боротьбі за захист своєї батьківщини», – йдеться у повідомленні у твітері.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь подякував президенту США за підтримку України.

«Позаду два місяці героїчного всенародного опору України агресії з боку РФ. Вдячний президенту США та всьому народу за лідерство у підтримці. Сьогодні український народ – єдиний і сильний, а – дружба й партнерство – міцні, як ніколи!» – написав він.

Дещо раніше 24 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс теж наголосила у твітері, що її країна не припинить підтримувати України до її перемоги.

«Зараз ми вступаємо у третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія вчинила жахливі звірства, враховуючи напади на невинних мирних жителів і дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе», – написала вона.

26 квітня у Німеччині має відбутися зустріч щодо довгострокової військової допомоги Україні. Щонайменше 20 країн вже підтвердили свою участь у цій зустрічі.

США й інші країни надають Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення РФ.

21 квітня американський президент Джо Байден оголосив, що США виділять черговий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів.

22 квітня президент Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за постачання зброї, яку просила Україна.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.