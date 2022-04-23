Понад 20 країн підтвердили участь у зустрічі в Німеччині щодо оборонних потреб України – Пентагон

Понад 20 держав вже підтвердили участь у зустрічі щодо довгострокової військової допомоги Україні, яка пройде наступного тижня в Німеччині, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, серед тих, хто прийняв запрошення міністра оборони США Ллойда Остіна – є не лише члени НАТО.

Загалом Пентагон запросив 40 союзників зустрітися в Німеччині 26 квітня для обговорення України та її довгострокових потреб в обороні. Зустріч має пройти на авіабазі Рамштайн у західній Німеччині.

США й інші країни надають Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення РФ.

21 квітня американський президент Джо Байден оголосив, що США виділять черговий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів.

У Генштабі ЗСУ вранці 23 квітня повідомили, що найбільша активність російських військ у 59-у добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну спостерігається на Слобожанському і Донецькому напрямках.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення).



Як заявив виконувач обов’язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також «впливу на життєво важливі об’єкти української економіки».​