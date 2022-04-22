Зеленський подякував партнерам за постачання зброї, яку просила Україна

Президент Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за постачання зброї, яку просила Україна. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 22 квітня.

Президент зазначив, що кожного дня приділяється максимальна увага тому, щоб забезпечити військових усією необхідною зброєю.

«Я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті нас почули. Які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони будуть змушені залишити Україну, наближається», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Збройні сили України продовжують стримувати атаки російських загарбників на сході та півдні України.

«Ізюмський напрямок, Донбас, Приазов’я, Маріуполь, Херсонська область – це ті місця, де зараз вирішується доля цієї війни та майбутнього нашої держави», – сказав Зеленський.

За його словами, у Слов’янську, Краматорську, загалом у Донецькій області, у Попасній та загалом у Луганській області, у Харкові, у навколишніх районах війська РФ «намагаються реалізувати примітивну мету – вбити якнайбільше і знищити все, що вони бачать».

«Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти», – сказав президент.

Президент США Джо Байден 21 квітня оголосив про надання додаткового пакета військової допомоги Україні на 800 млн дол.

Президент Володимир Зеленський 20 квітня заявив, що закордонні партнери «стали краще розуміти» потреби України у відбитті агресії Росії.