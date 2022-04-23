Генштаб ЗСУ: найбільша активність військ РФ – на Слобожанському і Донецькому напрямках

Найбільша активність російських військ у 59-у добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну спостерігається на Слобожанському і Донецькому напрямках. Підрозділи загарбників здійснюють перегрупування, повідомив вранці 23 квітня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує частково блокувати Харків й обстрілювати його із ствольної і реактивної артилерії. Окремі підрозділи 1-ї танкової і 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу й повітряно-десантних військ ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма. Противник проводить повітряну розвідку позицій і заходи щодо організації вогневої підтримки наступу й організації логістичного забезпечення угруповання», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, в районі Ізюма діють і вже зазнали втрат підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, «яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях і ґвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча».

«На Донецькому напрямку ворог проводить наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєвєродонецькому напрямку, здійснює інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення і створення умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки», – йдеться у зведенні.

На Маріупольському напрямку, кажуть у командуванні, загарбники продовжують блокувати українські підрозділи в районі заводу «Азовсталь» і завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема і з застосуванням літаків дальньої авіації.

«На Запорізькому напрямку, на посилення свого угруповання, противник перемістив батальйонну тактичну групу зі складу 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. В рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу приватної військової кампанії «Вагнер» чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості й уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється», – заявили у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку російські військові «намагаються покращити своє тактичне положення» і закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області, зазнають «значних втрат у техніці».

«У Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки», – йдеться в зведенні.

За даними Генштабу, лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак російських сил, знищено дев’ять танків, 18 одиниць броньованої і 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі «виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях».

«З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району населеного пункту Глушково. Зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних ударів із зазначених напрямків. Крім того, не виключається здійснення противником провокацій на українсько-російському кордоні із звинуваченням у них представників Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

На Таврійському і Південнобузькому напрямках діє угруповання військ РФ, що складається з окремих підрозділів 8-ї і 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ Чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ. Як кажуть у Генштаб, тут РФ основні зусилля зосереджує на покращенні свого тактичного положення й утриманні займаних рубежів.

«З метою створення сприятливих умов для просування у напрямку міста Миколаїв противник проводить обстріли позицій Збройних сил України. Для нарощування системи протиповітряної оборони у районі міста Скадовськ ворог розгорнув батарею С-300ВМ», – додали в командуванні.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення).



Як заявив виконувач обов’язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також «впливу на життєво важливі об’єкти української економіки».​