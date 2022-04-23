Зеленський: завтра до України приїдуть держсекретар США та голова Пентагону

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що завтра до України приїдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, під час зустрічі планують обговорити постачання зброї та гарантії безпеки для України.

«Чому важливо, щоб до нас приїжджали іноземні лідери? Не можна сьогодні зараз до нас приїжджати з порожніми руками, а ми очікуємо не просто презентів чи якихось тортиків, ми чекаємо на конкретні речі та конкретну зброю. Тому я вважаю, що ми зможемо отримати від Сполучених Штатів домовленості або частину того пакета з озброєння України, про яке ми домовлялися раніше», – сказав він під час пресконференції світовим та українським ЗМІ у київському метро.



«Ми до всіх лідерів звертаємось – ми не країна для трагічних селфі, у нас реальна війна…але приїжджайте, будь ласка, але з тією допомогою, про яку ми говорили», – додав Зеленський.

26 квітня у Німеччині має відбутися зустріч щодо довгострокової військової допомоги Україні. Щонайменше 20 країн вже підтвердили свою участь у цій зустрічі.

США й інші країни надають Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення РФ.

21 квітня американський президент Джо Байден оголосив, що США виділять черговий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів.