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«Точно не цікавить думка Росії». Зеленський відреагував на заяви Москви щодо військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для міжнародних та українських ЗМІ. Київ, 23 квітня 2022 року


Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну «точно не цікавить думка РФ» щодо постачання зброї. Про це він сказав, відповідаючи на запитання щодо заяв Москви про військову допомогу Заходу, яка, за словами Росії, заважає мирним переговорам.

«Щодо постачання зброї в Україну. Нас точно не цікавить думка РФ. Хоча на початку війни вони нам також постачали зброю. Ви пам'ятаєте, як вони бігли, залишаючи танки. Ми їм вдячні за таке постачання», – сказав він під час пресконференції світовим та українським ЗМІ у київському метро.

Росія надсилала вже не одній країні офіційну дипломатичну ноту, в якій висловлювала обурення і попереджала, що поставки озброєння в Україну «додають палива» у війну.

Наступного тижня у Німеччині має відбутися зустріч щодо довгострокової військової допомоги Україні. Щонайменше 20 країн вже підтвердили свою участь у цій зустрічі.

США й інші країни надають Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення РФ.

21 квітня американський президент Джо Байден оголосив, що США виділять черговий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів.

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