Росія погрожує Ісландії – військові вантажі в Україні будуть розцінювати як «цілі»

Посольство Росії в Ісландії обурене через військову допомогу Україні з боку Рейк'явіка і погрожує – військові вантажі в Україні будуть розцінювати як «законні цілі».
«З жалем доводиться констатувати, що свій «внесок» у забезпечення постачання озброєнь в Україну…вносить і Ісландія… з кінця лютого організувала 13 авіарейсів для транспортування військового обладнання з Албанії, Словенії, Італії, Хорватії та Португалії. Сподіваємося, що ісландська влада усвідомлює рівень відповідальності за негативні наслідки подібних дій. Звертаємо також увагу на те, що Росія залишає за собою право розцінювати вантажі з іноземною зброєю на території України як законні військові цілі», – йдеться у повідомленні російського посольства, яке опубліковане в Facebook.
При цьому російські дипломати наголошують, що «накачування озброєннями» Києва не призведе до бажаних для Заходу результатів, а поставлені керівництвом Росії завдання «з демілітаризації та денацифікації України однозначно будуть досягнуті».
Президент Володимир Зеленський 20 квітня заявив, що закордонні партнери «стали краще розуміти» потреби України у відбитті агресії Росії.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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