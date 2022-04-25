Позиціі ЗСУ. Донецька область (фотогалерея)

Ситуація на східному фронті зараз: позиції ЗСУ у Донецькій області перебувають під постійними обстрілами російської артилерії та мінометів. Оборонці України глибоко вкопуються в землю та готуються тримати лінію оборони під загрозою можливої спроби ворога оточити українські сили на на Донбасі. Про ситуацію на позиціях ЗСУ на передовій у фоторепортажі Радіо Свобода.



