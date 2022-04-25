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Позиціі ЗСУ. Донецька область (фотогалерея)

Ситуація на східному фронті зараз: позиції ЗСУ у Донецькій області перебувають під постійними обстрілами російської артилерії та мінометів. Оборонці України глибоко вкопуються в землю та готуються тримати лінію оборони під загрозою можливої спроби ворога оточити українські сили на на Донбасі. Про ситуацію на позиціях ЗСУ на передовій у фоторепортажі Радіо Свобода.

&laquo;Демілітаризований&raquo;&nbsp;і &laquo;денацифікований&raquo; російською армією Меморіал загиблим воїнам у Другій світовій війні. Донецька область, 22 квітня 2022 року
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«Демілітаризований» і «денацифікований» російською армією Меморіал загиблим воїнам у Другій світовій війні. Донецька область, 22 квітня 2022 року
Український військовий веде спостереження за противником. Східний фронт. 22 квітня 2022 року
2 Український військовий веде спостереження за противником. Східний фронт. 22 квітня 2022 року
Вони посміхаються. Важливо залишатися людьми і на війні. Воїни ЗСУ. Східний фронт. 24 квітня 2022 року
3 Вони посміхаються. Важливо залишатися людьми і на війні. Воїни ЗСУ. Східний фронт. 24 квітня 2022 року
Лінія фронту на Донбасі.
4 Лінія фронту на Донбасі.
Весна на Донбасі&nbsp;
5 Весна на Донбасі 
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Лінія фронту на Донбасі
8 Лінія фронту на Донбасі
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На донецькому та луганському напрямках українські військові відбили 12 російських атак, повідомляє пресслужба штабу Операції об&#39;єднаних сил
11 На донецькому та луганському напрямках українські військові відбили 12 російських атак, повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил
&laquo;23 квітня військовослужбовці угруповання об&rsquo;єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога&hellip; Зокрема українські захисники знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 4 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу &laquo;Орлан-10&raquo;, &ndash; йдеться у&nbsp;повідомленні
12 «23 квітня військовослужбовці угруповання об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога… Зокрема українські захисники знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 4 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10», – йдеться у повідомленні
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Боєць ЗСУ на позиціях поблизу лінії фрону, 22 квітня 2022 року
14 Боєць ЗСУ на позиціях поблизу лінії фрону, 22 квітня 2022 року
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Український військовий йде в окопі на позиціях на лінії фронту. Донецька область, 22 квітня 2022 року
16 Український військовий йде в окопі на позиціях на лінії фронту. Донецька область, 22 квітня 2022 року
Військові постійно контролюють ситуацію&nbsp;
17 Військові постійно контролюють ситуацію 
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Протитанкові гранатомети, стволи кулеметів і патрони на позиціях українських військових. 22 квітня 2022 року
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Протитанкові гранатомети, стволи кулеметів і патрони на позиціях українських військових. 22 квітня 2022 року
Українська військова Катерина гладить собаку породи Кане Корсу на передовій позиції. 22 квітня 2022 року
20 Українська військова Катерина гладить собаку породи Кане Корсу на передовій позиції. 22 квітня 2022 року
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Шеврон на одязі військового ЗСУ
22 Шеврон на одязі військового ЗСУ
Військовий&nbsp;посміхається, коли один із його побратимів розповідає історію з життя. Донецька область, 22 квітня 2022 року
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Військовий посміхається, коли один із його побратимів розповідає історію з життя. Донецька область, 22 квітня 2022 року
Весна і Україна переможе&nbsp;
24 Весна і Україна переможе 
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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