США: Палата представників ухвалила закон про ленд-ліз для України

Палата представників Сполучених Штатів підтримала проєкт закону про ленд-ліз – про це повідомила пресслужба нижньої палати Конгресу США 28 квітня.

«Палата представників ухвалила законопроєкт S. 3522 – «Акт про ленд-ліз для оборони демократії України» 2022 року 417 голосами проти 10», – йдеться в повідомленні.

Голосуванню передували дебати тривалістю до однієї години.

Згідно з сайтом Конгресу, після ухвалення Палатою представників закон передадуть на підпис президенту Джо Байдену.

7 квітня Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який дозволяє президенту Джо Байдену використати програму лендлізу для спрощення відправки військової допомоги Україні та країнам східної Європи. Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.