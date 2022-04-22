Україна працює щодо ленд-лізу не лише зі США, але й з партнерами у Європі – ОПУ

Україна працює по питанню щодо ленд-лізу не лише зі США, а й з європейськими партнерами, повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга 22 квітня в ефірі телемарафону.

«Законопроєкт про ленд-ліз вже був розглянутий в Сенаті США, зараз очікується його розгляд у Палаті представників. Наступний тиждень у конгресі США сесійний, тому Україна очікує подальшого проходження цього законопроєкту. За досвідом Другої світової війни, відомо, що всі рішення по ленд-лізу допомагають наблизити перемогу. Тому цей законопроєкт про ленд-ліз має для України історичне значення. Це дозволить прискорити відправку військової техніки в Україну на тлі російського вторгнення», – зазначив Сибіга.

За його словами, питання ленд-лізу було порушене цього тижня в перебігу візиту до України президента Європейської ради Шарля Мішеля.

«Наші потреби доведені до Німеччини, діалог у нас відбувається на постійній основі. В рамках Європейського союзу для закупівлі озброєння для Україн на першочергові потреби виділено 1,5 млрд євро. Відповідно від можливостей тієї чи іншої держави», – сказав Сибіга.

7 квітня Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який дозволяє президенту Джо Байдену використати програму лендлізу для спрощення відправки військової допомоги Україні та країнам східної Європи. Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.