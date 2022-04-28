Катування у Бучі: Венедіктова назвала прізвища перших підозрюваних військовослужбовців РФ

Генпрокурор Ірина Венедіктова озвучила прізвища десяти російських військових, підозрюваних до катувань мирних громадян у Бучі на Київщині.

Так, підозри у «жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни» оголошено представникам 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ:

•молодшому сержанту В’ячеславу Лаврентьєву;

•рядовому Григорію Наришкіну;

•рядовому Василю Князєву;

•єфрейтору Семену Мальцеву;

•рядовому Сергію Пєскарьову;

•рядовому Альберту Раднаєву;

•єфрейтору Михайлу Кашину;

•єфрейтору Андрію Бізяєву;

•єфрейтору Дмитру Сергієнку;

•сержанту Нікіті Акімову.

«У досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били. В хід ішли кулаки і приклади. У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку.Маємо докази, що, звісно ж, і ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і «трофейну» побутову техніку», – повідомила Венедіктова.

Вона додала, що наразі триває перевірка цієї «десятки» і на причетність до вбивств у Бучі.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Тільки в одній Бучі влада заявила про понад 400 загиблих цивільних.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.