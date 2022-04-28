Німецький парламент підтримав постачання важкого озброєння Україні

Німецький парламент ухвалив заяву про постачання важкого озброєння Україні, підтримавши зміну в політиці, яка відбулася з рішенням відправити танки до Києва на початку цього тижня.



За заяву проголосували 586 з 693 присутніх депутатів, повідомляє сайт бундестагу. 100 депутатів проголосували проти, 7 утрималися.



Німеччина пропонує використовувати таку схему: країни Східної Європи зможуть передавати озброєння Україні, а дефіцит цих озброєнь їм згодом компенсує Німеччина. Крім того, необхідно прискорити поставки важкої зброї, йдеться у заяві.

У Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» 26 квітня відбулося засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України, яку скликав міністр оборони США Ллойд Остін. Участь у заході взяли керівники оборонних відомств понад 40 країн світу.

Ллойд Остін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ США, їхні союзники та партнери зобов’язалися надати Україні обладнання на понад 5 млрд дол. За підсумками засідання міністр оборони США сказав, що Німеччина відправить до України 50 зенітних систем Gepard, Канада 8 броньованих машин, Велика Британія додаткові зенітні системи.

Міністр оборони України Олексій Резніков брав участь у засіданні на авіабазі «Рамштайн» (Німеччина).