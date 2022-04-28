Українські військові відбили у військ РФ селище на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Селище Кутузівка Харківського району Харківської області відбито у військ РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 28 квітня.

«Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляється, війська РФ здійснили спробу наступу на позиції ЗСУ в напрямках Бражківки та Довгенького.

«Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи», – розповіли у Генштабі.

Згідно з повідомленням, на Слобожанському напрямку російські військові здійснюють повітряну розвідку безпілотниками.

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. За цей час російські війська взяли під контроль території у низці областей на півдні та сході України, однак змушені були відступити з-під Києва та інших північних регіонів.

Бойові дії супроводжуються тисячами жертв як серед військових із обох боків конфлікту, так і серед мирного населення. Країни Заходу збільшують постачання Україні зброї та піддають Росію санкціям, проте наголошують, що не мають наміру вступати у пряму конфронтацію.